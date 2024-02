Giambruno | L' amore è un mistero che da millenni nessuno riesce a spiegare

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2024 "Parliamo dell'e ci interroghiamo su cosa sia. Non c'è una definizione. Ce lo chiediamo da. Fiumi di letteratura, maci ha mai capito davvero molto.ne ha mai capito la chiave, pur vivendolo. Candida ha saputo evidenziare alcuni aspetti di questa riflessione nel suo libro" lo ha detto Andrea, intervenendo alla presentazione del libro di Candida Morvillo 'Sei un genio dell'e non lo sai - amare e farsi amare in 6 semplici passi', al Teatro Manzoni a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

