Ghali e il Grande fratello

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’ambasciatore israeliano si è scagliato contro il festival di Sanremo perchéha detto “No al genocidio”. Cosa doveva dire, “Viva il genocidio”? E poi Mara Venier ha cercato di smorzarne la voce, ma si vergogni: qui siamo in democrazia.Olga Cumanovia email Gentile lettrice, sono d’accordo, tranne per una cosa: non è esatto che siamo in democrazia. Ciò che chiamiamo democrazia è ormai una forma di autoritarismo camuffato o, se preferisce, una democrazia degenerata in autoritarismo. Lo provano la censura delle fonti non allineate (per esempio tutti i canali tv e siti internet russi sono oscurati); il pensiero unico di tv e stampa (tranne un paio di giornali, tra cui questo); le liste di proscrizione dei “putiniani”; l’abolizione di concerti, opere d’arte, corsi universitari di argomento russo; la russofobia estesa anche allo sport; l’estromissione dal circuito ...