Germania | Microsoft investirà 3 | 3 miliardi di euro

IA: Microsoft investirà 3,2 miliardi di euro in Germania in 2

Microsoft investirà 3,2 miliardi in Germania per l'IA Il gigante informatico statunitense Microsoft ha annunciato giovedì che investirà 3,2 miliardi di euro in Germania da qui al 2025, principalmente nell'intelligenza artificiale e nella tecnologia cloud ...

IA: Microsoft investirà 3,2 miliardi di euro in Germania in 2 anni AGI - Il gigante informatico statunitense Microsoft ha annunciato che investirà 3,2 miliardi di euro in Germania da qui al 2025, principalmente nell'intelligenza artificiale e nella tecnologia cloud ...

Data center, cloud e AI: Microsoft investe 3,2 miliardi in Germania Un investimento da 3,2 miliardi di euro in Germania finalizzato a espandere in modo massiccio le proprie capacità di data center per applicazioni nel campo dell’intelligenza artificiale e del cloud ...