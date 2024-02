Geolier legge “I p’ me | tu p’ te” in dialetto veneto Il video è esilarante | “Sembra spagnolo”

durante un programma, gli è stato chiesto di leggere il testo del suo brano che era stato però tradotto in dialetto veneto: " Mi par mi, ti par ti ". L'effetto è esilarante e Geolier se la cava

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Passare dalnapoletano a quellonon è un’impresa facile, manon se l’è cavata male. Intervistato da Radio Piterpan, al rapper è stato chiesto di provare a cantare alcune strofe del suo brano “I p’ me, tu p’ te“, classificatosi secondo al Festival di Sanremo 2024, in. Nonostante qualche comprensibile difficoltà, il cantante è riuscito a pronunciare quasi tutte le parole. Verso la fine dell’contenuto, i presenti si sono complimentati con. Il, che ha superato gli 80mila like, è diventato presto virale su TikTok. Nei commenti gli utenti si sono detti divertiti di aver assistito ad un’inedita rivisitazione del singolo sanremese. “”, ha scritto ...

Il rapper Geolier ha conquistato il palco di Sanremo con la sua esibizione di “I p’ me, tu p’ te”, una canzone scritta interamente in dialetto ... (thesocialpost)

Geolier legge in dialetto veneto "I p' me, tu p' te", il video esilarante: «Per la prima volta capisco un suo testo» Nel corso della settimana sanremese Geolier si è divertito a tradurre la sua canzone "I p' me, tu p' te" in dialetto veneto. Merito di Radio Piterpan, che ha intervistato il rapper napoletano e gli ha ...

Geolier, legge "I p' me, tu p' te" in dialetto veneto. In studio scoppiano le risate Dopo il successo di Sanremo, dove Geolier ha conquistato il secondo posto con la sua " I p' me, tu p' te ", il giovane rapper napoletano si è sottoposto senza problemi ad una sfida sul testo della sua ...

Editoriale meteo: ecco il 'FebbrAprile', sembra già Aprile, temperature fino a +12°C oltre la media METEO, PREVISIONI DEL TEMPO affidabili sempre aggiornate, MARI e VENTI, NEVE, previsioni meteo fino a 15 giorni, notizie e video ...