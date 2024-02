Gentiloni | Crescita più debole | ma rimangono condizioni per ripresa

Lo ha affermato il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di Le pressioni sui prezzi si sono attenuate più rapidamente di quanto previsto in precedenza e i prezzi dell'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Bruxelles, 15 febbraio 2024 "L'economia dell'Ue ha iniziato l'anno su una base piùdel previsto. Dopo la fortepost-pandemia nel 2021 e per gran parte del 2022, i dati più recenti confermano che l'economia dell'Ue si è espansa appena nel corso del 2023 – e le prospettive per il primo trimestre del 2024cambiate". Lo ha affermato il commissario Ue all'Economia, Paolo, nella conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche invernali."In secondo luogo, sussistono ancora leper una. Le pressioni sui prezzi si sono attenuate più rapidamente di quanto previsto in precedenza e i prezzi dell'energia sono ora sostanzialmente più bassi. Di conseguenza, anche se ledel credito sono ...