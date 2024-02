Genoa Gudmundsson | «Mercato? Felice di essere rimasto»

L'interesse di Fiorentina, Milan e Juventus per Gudmundsson La Fiorentina ha provato ad acquistare il giocatore del Genoa Gudmundsson nel mercato di gennaio ma come spiegato da Blazquez la volontà

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Le parole di Albert, fantasista del, sul suo rapporto con Gilardino e la sua decisione di rimanere in rossoblu Albertsi è raccontato a 360° su DAZN: di seguito le parole del fantasista del. GILARDINO – «Il mister mi concede molta libertà in campo, mi dà sempre una posizione da cui partire, poi da lì sono io che me la devo trovare da solo durante la partita, dipende anche da chi abbiamo contro. A seconda delle indicazioni tattiche, a volte parto a sinistra, a volte dal centro, ma penso dipiù pericoloso quando parto dal centro perché posso andare a sinistra, a destra, saltare l’uomo o appoggiare il pallone all’indietro. Penso che mister Gilardino abbia compreso le mie qualità e questa è la cosa più importante. Non potete nemmeno immaginare quanto sia ...