Quando arriva il caldo , ogni genitore si domanda quale sia il modo migliore per non far soffrire le alte temperature ai più Ventilatore e bambini, 5 regole per usarlo senza rischi . Ventilatori e

Genitore 1 e genitore 2, usarlo sulle carte di identità dei minori è corretto (Di giovedì 15 febbraio 2024) Lo ha stabilito la Corte di appello di Roma, che ha bocciato il decreto firmato da Salvini nel 2019, quando era ministro dell'Interno, perché contrario alla Costituzione Leggi tutta la notizia su wired (Di giovedì 15 febbraio 2024) Lo ha stabilito la Corte di appello di Roma, che ha bocciato il decreto firmato da Salvini nel 2019, quando era ministro dell'Interno, perché contrario alla Costituzione

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza