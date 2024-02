Genitore 1 e 2 sulla carta d' identità dei minori | la Corte d' appello stoppa il decreto Salvini

La motivazione della Corte di Appello I giudici di secondo grado capitolini hanno ribadito un concetto molto semplice, sulla carta d'identità di un bambino non possono essere indicati dati personali

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sulle carte d'dei minorenni dovrà essere applicata la dicitura "1" e "2" e non "padre" e "madre" come previsto dalfirmato da Matteonel 2019, quando ricopriva il ruolo di ministro dell'Interno. La decisione è stata annunciata attraverso una nota...

Scrivere genitore 1 e genitore 2 sulla carta d’identità rilasciata a persone minorenni non è vietato. «La Corte d’Appello di Roma smentisce» così un ... (thesocialpost)

Free Willy, 30 anni fa il film che risvegliò l’opinione pubblica sulle orche in cattività Sono passati oltre 30 anni dal film Free Willy, in cui un'orca in cattività torna libera, ma le orche continuano a sognare la libertà, invano ...

Carta d'identità, sì a "genitore 1 e 2": la decisione della Corte Appello di Roma «La Corte d' Appello di Roma smentisce» un decreto del Ministero dell'Interno del 2019, guidato all'epoca da Matteo Salvini «e lo condanna ad applicare la ...

Dimenticato sullo scuolabus, Empoli in Azione: "Promuovere corsi sulla sicurezza per autisti" Bimbo di 3 anni dimenticato sullo scuolabus, ritrovato dopo ore. Genitori lanciano appello: “Ci teniamo a dire grazie alla persona che lo ha salvato” Di Un bimbo di tre anni si è ritrovato al centro d ...