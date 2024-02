GdF Avellino | Spaccio di sostanze stupefacenti | arrestato pusher e sequestrati 250 gr di cocaina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione traffici illeciti die psicotrope, hanno sottoposto a sequestro 250 grammi di sostanza stupefacente del tipo “eroina”. In particolare, i finanzieri della Tenenza di Baiano, durante un servizio d’istituto in Sirignano (AV), notavano un noto pregiudicato, con precedenti specifici in materia di, accompagnato da una donna che, alla vista dei militari, abbandonavano un pacco su strada, allontanandosi in maniera furtiva. Insospettiti dall’atteggiamento dei due soggetti, i finanzieri intervenivano immediatamente e sottoponevano a controllo gli stessi e il pacco precedentemente abbandonato, rinvenendo al suo interno n. 5 bustine di sostanza ...