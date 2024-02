16.03 Gaza,Msf: morti in assalto ospedale "In seguito ai bombardamenti di questa mattina, il team di Medici Senza Frontiere in azione all'ospedale Nasser" di Khan Yunis "riporta una situazione caotica,con

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 16.03 "In seguito ai bombardamenti di questa mattina, il team di Medici Senza Frontiere in azione all'Nasser" di Khan Yunis "riporta una situazione caotica,con un numero imprecisato die feriti.Dopo l'attacco,un membro dello staff di Msf risulta irreperibile". Lo rende noto l'ong in una nota. "Il personale medico di Msf è stato costretto ad abbandonare l', e soprattutto i pazienti al suo interno". Le forze israeliane hanno istituito un posto di blocco per controllare l'uscita. Trattenuto membro staff Msf.

Operazioni mirate. L'esercito di Israele attacca l'ospedale di Khan Yunis. Msf: "Morti e feriti" Il ministero della Sanità di Gaza denuncia che i soldati hanno ordinato all’amministrazione ... Huffpost si è messa in contatto con Msf, che però afferma di avere ancora poche notizie su quello che ...

Israeli forces storm the main hospital in southern Gaza, saying hostages were likely held there Israeli forces stormed the main hospital in southern Gaza on Thursday, hours after Israeli fire killed a patient and wounded six others inside the complex. The Israeli army said it was a limited ...

Israeli forces storm largest hospital in Southern Gaza Out of Gaza's 36 hospitals, 30 have been struck, leaving only a handful operational amidst an escalating humanitarian crisis.