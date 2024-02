Tensione alta tra Israele e Santa Sede dopo le parole pronunciate dopo le parole pronunciate ieri dal segretario di Stato Vaticano, parlato di " carneficina " in riferimento alla situazione a Gaza

Gaza, Tensione Vaticano-Israele: «Offensiva sproporzionata». Lo sdegno di Tel Aviv dopo l’affondo di Parolin È pesante l’aggettivo scelto dall’ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, Raphael Schultz, per stigmatizzare lo “sdegno” espresso dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, per le 30mila ...

Si infiamma lo scontro tra Israele ed Hezbollah che rischia di trascinare anche il Libano in guerra. I miliziani sciiti alleati dell'Iran hanno riversato «una pioggia di razzi» sul nord dello Stato eb ...