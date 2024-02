Gaza | Israele “corregge” dopo 24 ore le accuse al Vaticano | “Errore di traduzione | intendevamo ‘sfortunata’ e non ‘deplorevole' ”

la Santa Sede fa una mezza marcia indietro e corregge la traduzione dell'aggettivo utilizzata per bollare la dichiarazione del cardinale Pietro Parolin sulla reazione sproporzionata di Israele a Gaza.

(Di giovedì 15 febbraio 2024)la diffusione del comunicato stampa con le pesanti critiche al– in particolare contro le parole del segretario di Stato della Santa sede, il cardinale Pietro Parolin – l‘Ambasciata d’inprova are il tiro. Lo faben 24 ore dalla diffusione del testo per “precisare” che vi è stata unasbagliata del comunicato, che nella sua versione originale era in inglese. Alla base, vi sarebbe, in particolare ladella parola “regrettable“. Chi dell’ambasciata ha tradotto il testo ha scelto la parola italiana “deplorevole“, riferito proprio alla dichiarazione del cardinale Parolin, in realtà- spiegano oggi – “poteva anche essere tradotta in modo più preciso con“. Pertanto ...