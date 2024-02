quartier generale della difesa israeliana per protestare contro secondo loro, è stata una decisione scandalosa di Israele di non dissenso interno in Israele dopo quattro mesi di guerra a Gaza. L'

Gaza, Israele contro il piano Usa per lo Stato palestinese: “Non facciamo regali”. Oms: “L’offensiva a Rafah sarebbe una catastrofe” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Mentre l’Organizzazione mondiale della Sanità lancia l’allarme contro L’offensiva militare israeliana a Rafah (sarebbe “una catastrofe umanitaria oltre ogni immaginazione”), il governo Netanyahu attacca, senza mezzi termini, l’annunciato piano degli Stati Uniti e dei Paesi arabi per la nascita di uno Stato palestinese. Tutto questo a poche ore dalla decisione del premier di ritirare i suoi delegati dai negoziati in corso al Cairo per trovare un accordo sugli ostaggi con Hamas e mentre le forze speciali israeliane sono entrate nell’ospedale Nasser a Khan Younis. Medici senza frontiere segnala morti e feriti: “Siamo stati costretti a lasciare la struttura”, sottolinea l’Ong. Ma il portavoce del primo ministro fa capire che dall’esecutivo non è previsto ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Mentre l’Organizzazione mondiale della Sanità lancia l’allarmemilitare israeliana a“unaumanitaria oltre ogni immaginazione”), il governo Netanyahu attacca, senza mezzi termini, l’annunciatodegli Stati Uniti e dei Paesi arabi per la nascita di uno. Tutto questo a poche ore dalla decisione del premier di ritirare i suoi delegati dai negoziati in corso al Cairo per trovare un accordo sugli ostaggi con Hamas e mentre le forze speciali israeliane sono entrate nell’ospedale Nasser a Khan Younis. Medici senza frontiere segnala morti e feriti: “Siamo stati costretti a lasciare la struttura”, sottolinea l’Ong. Ma il portavoce del primo ministro fa capire che dall’esecutivo non è previsto ...

