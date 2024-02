Gaza | attacco Israele a ospedale Khan Yunis | un morto e diversi feriti Australia | Canada e Nuova Zelanda | Colpire Rafah sarebbe catastrofico - VIDEO

'Scintille tra Israele e Vaticano: Parolin deplorevole su Gaza' Nel fondo spazio alle tensioni tra Israele e Vaticano ('Israele Subito sotto troviamo l'attacco dei novax ('Se i no vax attaccano

La comunità internazionale ha chiesto a Benjamin Netanyahu di non attaccare Rafah , l'unica grande città della Striscia di Gaza non ancora distrutta ... (fanpage)

L’Europa e la Nato, le pressioni su Israele per Rafah, le nuove condanne per la strage di Rigopiano Buongiorno. La nave russa affondata dai droni ucraini nel Mar Nero, gli appelli internazionali a fermare la catastrofe umanitaria a Gaza, il richiamo della magistratura contabile sul decreto Millepror ...

Gaza: esponente Olp, Riad e altri paesi arabi preparano documento per fermare guerra Un gruppo di paesi arabi capeggiati dall'Arabia Saudita sta stilando un documento congiunto per far terminare il conflitto in corso ...

Israele-Hamas, accordo lontano. Netanyahu: "Richieste deliranti" Israele non tratta in Egitto con Hamas. Il premier Benjamin Netanyahu non invierà oggi nessuna delegazione al tavolo dei colloqui per la tregua e la liberazione degli ostaggi. Mentre la città di Rafah ...