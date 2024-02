Gaza | 5 i bambini attualmente ricoverati al Meyer di Firenze

Firenze " Sono 5 i bambini provenienti da Gaza attualmente ricoverati all'AOU Meyer IRCCS. Sono in buone condizioni di salute e proseguono il loro percorso terapeutico e riabilitativo, seguiti con professionalità e

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 - Sono cinque iprovenienti daall'ospedale pediatricodi: "Sono in buone condizioni di salute e proseguono il loro percorso terapeutico e riabilitativo, seguiti con professionalità e affetto dal personale del", spiega l'Azienda ospedaliero universitaria. Altri settesono invece già stati dimessi e sono ospitati nella vicina Casa Matilde, struttura della Caritas diocesana diche fa parte della rete di accoglienza del: da lì raggiungono l'ospedale per sottoporsi alle visite e alle sedute riabilitative. L'ospedale, in una nota, spiega che "c'è una grande squadra di persone impegnate accanto" ai questi ...