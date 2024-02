Galleria Villicana | la mostra Maria Alejandra Sandoval | Quedandote o Yendote

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Arezzo, 15 febbraio 2024 –Gallery presenta lapersonale(Restando o Andando Via). Lasarà svolta in Via Cavour 85, 52100 Arezzo (AR) e verrà inaugurata con un vernissage ufficiale sabato 17 febbraio alle ore 16:00. La personale continuerà fino al 3 marzo. Laè a cura di Danielle. Ci sarà una presentazione dello storico dell’arte Valerio Corvisieri. Larappresenta una antologica in memoria di, un’artista di origine argentina, adottiva di Arezzo, esponendo per la sua terza personale in Via Cavour. Ci sarà una selezione di ventidue ...