Galatasaray-Sparta Praga | le formazioni ufficiali

Feyenoord - Roma ore 18:45 Galatasaray - Sparta Praga ore 18:45 Shakhtar Donetsk - Marseille ore 18:45 Young Boys - Sporting CP ore 18:45 Benfica - Tolosa ore 21:00 Milan - Rennes ore 21:00 Lens -

Dopo aver fallito il tentativo di prolungare l’avventura in Champions League, il Galatasaray inizia la sua corsa verso il successo in Europa League ... (sport.periodicodaily)

Galatasaray-Sparta Praga è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle ... (ilveggente)

Entrambe in testa ai rispettivi campionati Galatasaray e Sparta Praga si affrontano per proseguire la loro avventura europea a caccia di un posto ... (infobetting)

Entrambe in testa ai rispettivi campionati Galatasaray e Sparta Praga si affrontano per proseguire la loro avventura europea a caccia di un posto ... (infobetting)

Entrambe in testa ai rispettivi campionati Galatasaray e Sparta Praga si affrontano per proseguire la loro avventura europea a caccia di un posto ... (infobetting)

Europa League, LIVE dalle 18.45: Galatasaray e Marsiglia in campo. Alle 21 il Benfica e il Friburgo Cominciano i playoff di Europa League. Non solo Milan e Roma in campo questa sera, ma tutte le altre sfide che determineranno le altre 8 qualificate agli ottavi.

Formazioni non ancora annunciate Galatasaray - Sparta Prague è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2023/2024. La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 18:45 allo stadio RAMS Park di Istanbul.

Galatasaray-Sparta Praga, le ultimissime sulle formazioni Andata dei play-off di UEFA Europa League a Istanbul tra Galatasaray, retrocesso dalla Champions League, e i cechi dello Sparta Praga. Tanti gli ex Serie A in campo tra i turchi: sulla mediana c'è Tor ...