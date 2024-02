Gaetano Biallo nuovo direttore generale dell' Ail

Gaetano Biallo nuovo direttore generale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 15 febbraio 2024) AGI -, nominato a'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Nato a Bari, vanta una formazione giuridica sfociata, dopo la laurea, in un'esperienza professionale durata cinque anni per unae più importanti società di consulenza al mondo dove si è occupato di tematiche ambientali. Successivamente ha prestato la sua attività per un Concessionarioo Stato impegnato nel settore del gioco legale nel cui ambito opera principalmente nell'areae Relazioni Istituzionali per oltre vent'anni. Dal 2020 al 2022 assume l'incarico di Amministratore Delegato di una società di servizi controllata da Confesercenti e, di recente, prima di arrivare in AIL ha intrapreso un percorso di ...