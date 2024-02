di lancio del prossimo Gartner Security & Risk Management Summit , Il primo prevede una verifica durante le conversazioni tra in un 'IVR' (Interactive Voice Response) o in un agente virtuale. In

G7 virtuale il 24/2, primo summit della presidenza italiana (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il primo vertice fra i leader del G7 a presidenza italiana si svolgerà sabato 24 febbraio, nel secondo anniversario dell'attacco da parte della Russia all'Ucraina. La riunione, a quanto si apprende, si svolgerà in videoconferenza. Anche lo scorso anno, nel primo anniversario della guerra, i leader del G7 si riunirono in un summit virtuale a cui partecipò anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Ilvertice fra i leader del G7 asi svolgerà sabato 24 febbraio, nel secondo anniversario dell'attacco da parteRussia all'Ucraina. La riunione, a quanto si apprende, si svolgerà in videoconferenza. Anche lo scorso anno, nelanniversarioguerra, i leader del G7 si riunirono in una cui partecipò anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Advertising

Notizie Correlate

Berlino - apre il primo bordello virtuale : i clienti consumeranno amplessi con l’IA Il lavoro più antico del mondo si sta dirigendo verso la sua prima crisi. A Berlino ha aperto il primo bordello in cui a intrattenere gli ospiti ... (ildifforme)

Altre Notizie

Video di Tendenza