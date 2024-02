Futsal Under 21 L’Academy sconfitta dal Città del Rubicone

Di Bray l'unica rete bianconera. Vincono anche le Vincono anche le Under 12, eccezionalmente SETTORE FUTSAL Matura complessivamente un punto nel per tre volte la San Marino Academy risponde. Il

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Niente da fare per le21 di Calcio a cinque e San Marino Academy nella 16esima giornata. Giornata in cui lo Young Santarcangelo non scende in campo contro l’Osteria Grande. I biancorossi hanno lasciato tutto alla Dozzese (4-3), mentre i ragazzi della piccola Repubblica hanno ceduto, un po’ a sorpresa, il bottino aldel21 (16ª giornata): Dozzese-Calcio a cinque Rimini 4-3,del-San Marino Academy 3-1, Polisportiva Villafontana-Calcio a cinque Forlì 4-5, Russi-X Martiri 1-2, Osteria Grande-Young Santarcangelo (rinviata). A riposo il Ceisa Gatteo. Classifica: X Martiri 37; Dozzese 32; Calcio a cinque Rimini 27; Russi 25; San Marino Academy, Ceisa Gatteo, Calcio a cinque Forlì 18; Osteria Grande,del ...