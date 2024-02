Furto in abitazione | arrestati due uomini a Gaeta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina all’alba i carabinieri di, insieme agli agenti del commissariato di Polizia del comune in provincia di Latina, hanno dato esecuzione a due ordini di carcerazione nei confronti di un trentasettenne, nato a Civitavecchia e di fatto residente a, e di un quarantacinquenne, nato a Napoli e anch’egli fatto residente a. I due erano stati tratti in arresto in flagranza di reato con l’accusa di concorso ininil 21 ottobre 2022, ripresi da alcune telecamere di videosorveglianza, installate negli appartamenti che avevano trafugato, grazie alle cui immagini erano stati identificati e fermati. Nel colpo messo a segno i ladri avevano asportato attrezzatura da lavoro tra cui motoseghe, caricabatterie e altri strumenti, tutti rinvenuti ...