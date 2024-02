Furto d’identità e bollette | ecco come funziona la nuova truffa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 15 febbraio 2024) I furti di identità online sono ormai all’ordine del giorno. Difendersi da questi tentativi ci mette al riparo da brutte sorprese anche nella vita reale Ormai, ovunque andiamo, sono tutti pronti a chiederci dati personali, cosìnulla fosse, e nomi e numeri di telefono girano tutto il mondo. A volte, forse per consolarci, diciamo “ma cosa vuoi che ci facciano alla fine con quattro informazioni”. Certo la finalità della maggior parte di truffe è l’accesso al nostro conto corrente, ma servono comunque tutti i dati, meno ne facciamo andare in giro meglio sarà. Furti– Cityrumors.it – Attraverso l’utilizzo di queste informazioni, infatti, i criminali possono compiere atti illeciti a nostro nome. Per esempio, effettuare acquisti online, avere accesso a informazioni sanitarie o finanziarie, accendere mutui, o ...