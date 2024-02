Furto d’auto e riciclaggio | nei guai un carrozziere di Grumello del Monte

Pavia, Piacenza e Reggio Emilia e 4 furti d'auto, autoriciclaggio, riciclaggio e ricettazione di Sventato da una vicina, invece, il furto tentato,

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 15 febbraio 2024)del. Secondo gli inquirenti avrebbe rubato un’auto per smontare dei pezzi di carrozzeria e rimontarli su un’altra identica di proprietà di un parente: per questo motivo undidelè stato denunciato in stato di libertà con le accuse di. I fatti risalgono al 7 febbraio, quando alla stazione di Curno veniva denunciato ildi una Fiat 500 avvenuto nel comune di Bergamo: da subito i carabinieri avevano iniziato una rapida attività d’indagine che in giornata aveva permesso di ritrovare l’auto all’interno di un capannone di proprietà di unresidente nella zona. Giunti sul posto i militari dell’Arma avevano subito notato come la Fiat 500 fosse già stata privata di ...