Furia Mourinho contro la Roma | “Sono stato eliminato da qualcuno che di calcio ne sa poco”

ROMA - Nuova bufera su Anthony Taylor in Inghilterra dove l'arbitro, che fece infuriare la Roma e l'allora tecnico giallorosso José Mourinho nella finale dell'ultima Europa League vinta a Budapest dal Siviglia ai calci di rigore, stavolta è stato pesantemente criticato da Jurgen Klopp che non ha apprezzato la direzione della gara

Calciomercato Roma , i giallorossi non riescono a concludere l’affare per il giocatore provocando il malcontento di Mourinho . La Roma , dopo aver ... (rompipallone)

Ritorna Sì, l’anno prossimo | Pioli come Mourinho: pazienza finita con l’ex pupillo, arriva l’annullamento del contratto Finita la pazienza in casa Milan, il rinnovo è da escludere per il giocatore troppo spesso in infermeria, ecco di chi si tratta Dal pareggio sul campo della Salernitana ultima in classifica il Milan ...

De Rossi Avete cambiato una Ferrari per una Twingo | Mourinho torna all’attacco dopo l’esonero: il gesto è clamoroso Il gesto del tecnico portoghese che fa discutere e dimostra come lo Special One non abbia preso bene l'esonero ...

Mkhitaryan l’inesauribile: quarta da ex! Mourinho si infuriò - CdS | OneFootball L’Inter se lo coccola. MIKI - A 35 anni suonati Mkhitaryan gira che è una meraviglia. Preso a zero dalla Roma, mandando su tutte le furie Mourinho, si è rivelato uno degli affari più importanti degli ...