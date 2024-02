Fugge con lo scooter dell’amica all’alt dei vigili Era senza patente | 5mila euro di multa

In fuga su uno scooter con a bordo la giovane fidanzata ha terminato la propria corsa contro un'auto. Poi, tra lo stupore dei tanti testimoni presenti per le strade di San Basilio, ha abbandonato motorino e

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Firenze, 15 febbraio 2024 -non si fermadella Polizia Municipale, ma gli agenti lo rintracciano e per loista scatta il foglio di via da Firenze per tre anni. Si tratta di un 30enne straniero. La vicenda inizia una quindicina di giorni fa quando gli agenti del Reparto di Rifredi, impegnati in un controllo in via Pistoiese, si sono imbattuti in unocon la revisione scaduta a giugno dell’anno scorso. Dopo aver scoperto l’irregolarità grazie a una verifica on line sulla targa, gli agenti hanno intimato l’alt al conducente. Questi per tutta risposta ha invertito il senso e si è dato alla fuga a velocità elevata zigzagando tra le auto in direzione di Brozzi. La pattuglia si è messa all’inseguimento con l’auto di servizio mentre loista ...