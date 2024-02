il calendario più intasato della tangenziale all'ora di punta con che invece è atteso in modo massiccio contro la Salernitana a San Calhanoglu per Asllani e Barella per Frattesi in mezzo al campo,

Frattesi punta la Salernitana! Inzaghi cauto, studia il suo ritorno da titolare (Di giovedì 15 febbraio 2024) Frattesi è pronto a tornare dopo l’infortunio e con molta probabilità sarà a disposizione già contro la Salernitana. Simone Inzaghi studia il suo recupero in viste soprattutto dei prossimi impegni importanti. RECUPERATO – Si svuota l’infermeria nerazzurra con il recupero quasi certo di Davide Frattesi, che anche nella giornata di ieri ha mandato ottimi segnali a tutto lo staff medico. Il giocatore può considerarsi recuperato e sarà a disposizione dell’Inter per l’impegno contro la Salernitana da non sottovalutare. Il problema muscolare accusato nel riscaldamento della gara contro la Juventus è ormai passato e Simone Inzaghi studia l’intera rosa a disposizione per organizzare un turnover non troppo esagerato nella prossima partita e presentarsi nel migliore dei modi in vista dei ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di giovedì 15 febbraio 2024)è pronto a tornare dopo l’infortunio e con molta probabilità sarà a disposizione già contro la Salernitana. Simoneil suo recupero in viste soprattutto dei prossimi impegni importanti. RECUPERATO – Si svuota l’infermeria nerazzurra con il recupero quasi certo di Davide, che anche nella giornata di ieri ha mandato ottimi segnali a tutto lo staff medico. Il giocatore può considerarsi recuperato e sarà a disposizione dell’Inter per l’impegno contro la Salernitana da non sottovalutare. Il problema muscolare accusato nel riscaldamento della gara contro la Juventus è ormai passato e Simonel’intera rosa a disposizione per organizzare un turnover non troppo esagerato nella prossima partita e presentarsi nel migliore dei modi in vista dei ...

