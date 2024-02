Fratelli d’Italia e Lega | è guerra aperta | dal terzo mandato al premierato

Nonostante le tre proposte di legge di Fratelli d'Italia e Lega (Rampelli, Rizzetto e Panizzut) fossero già state discusse con tanto di interventi di esperti esterni, pro e contro la revoca, l'

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La coalizione di governo italiana sembra essere più un campo di battaglia che un’unione politica, cone lache si trovano in disaccordo su una serie di questioni cruciali, evidenziando una crescente tensione tra i due partiti. Questi disaccordi sono diventati evidenti anche in Parlamento, culminando recentemente in dibattiti accesi sul tema delper i governatori, e hanno continuato ad ampliarsi su questioni come il Ponte sullo Stretto, la presidenza del Veneto, e la protesta dei trattori. Il vero duello, svolgendosi a distanza, vede protagonisti la premier Giorgia Meloni e il leader dellaMatteo Salvini, che sembrano ormai divisi su troppi fronti. Questa divisione sta trasformando le imminenti elezioni europee in un vero e proprio confronto ...