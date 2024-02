FOTO Viabilità via Guidi | sarà istituito un senso unico

alla viabilità: dalle ore 14 alle 16 circa sono previsti rallentamenti e possibili interruzioni del transito veicolare alla rotatoria del casello di ingresso dello svincolo dell'autostrada, in via

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCambiano le disposizioni del traffico veicolare in via Filippo Marianella zona alta della città. Amministrazione Comunale e Comitato di Quartiere hanno raggiunto un’intesa di massima e presto dovrebbe essere emessa una Ordinanza per l’istituzione di unad anello al posto della attuale circolazione a doppiodi marcia. E’ questo l’esito di un sopralluogo effettuato stamani dall’assessore al traffico Attilio Cappa con la Commissione Consiliare competente presieduta da Antonio Picariello e con il presidente Diego Ciullo del Comitato di quartiere a seguito delle proteste dei giorni scorsi in relazione all’intasamento che si registra in alcune ore del giorno in questa arteria, molto stretta, con parcheggi di auto sia a destra che a sinistra e con macchine che si incrociano ...