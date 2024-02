FOTO – Inter | allenamento alla vigilia della Salernitana | sorrisi e concentrazione

- afferma il neo tecnico della Salernitana - L'Inter ha una rosa già domani e abbiamo avuto solamente tre giorni di allenamento - foto Ipa Agency - . aro/ari/red 15 - Feb - 24 15:04 . 15 febbraio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 febbraio 2024) È ladi. La squadra quest’oggi, agli ordini di Inzaghi, si è allenata per la rifinitura in vista del match di San Siro. Ecco le immagini GALLERY – L’si preparasfida contro ladel match di San Siro, in programma domani sera alle 21, la squadra si è allenata agli ordini di Simone Inzaghi. Una sessione ricca die diper un impegno che la squadra nerazzurra non può sottovalutare: carichi soprattutto Thuram ed il rientrante Frattesi. Di seguito tutte le, pubblicate dai canali ufficiali dell’. L'dei Nerazzurridi ...