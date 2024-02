Foti FdI | Meloni-Schlein? Non c’è nessun patto | è solo politica estera

rivelatore dello stato attuale dei rapporti tra Meloni e Salvini. Risposta del capogruppo di FdI Foti: non si può fare. E per

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tommaso(capogruppo FdI alla Camera), che cosa significa,mente, la convergenza tra maggioranza e Pd che è stata trovata sulla mozione parlamentare per il cessate il fuoco a Gaza? Che prospettive apre? "Le due mozioni presentate a destra e a sinistra sostanzialmente avevano un punto in comune, due principi coincidenti. Il centrodestra parte da un’impostazione che è la condanna dell’attentato di Hamas; passa per la liberazione dei prigionieri e giunge alla conclusione che bisogna oggi trovare un ambito dove poter far tornare vivibile la situazione nell’area mediorientale, con l’auspicio dei due popoli e due Stati che possano coesistere. In quella del centrosinistra, c’è il cessate il fuoco che in definitiva va ad intervenire sul problema dei civili che vivono oggi in Palestina". Fino a poco prima, per la maggioranza, l’appoggio ...