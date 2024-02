Formia Una pec “anonima” chiede l’incompatiblità per la consigliera Villa e mette nel mirino anche l’Arnone

Formia – Infortunio sul lavoro a Formia : un operaio 46enne originario di Minturno è precipita to da una impalcatura su cui stava lavorando in un ... (temporeale.info)

Finto sinistro stradale e richiesta di denaro, denuncia e foglio di via per una coppia Nei giorni scorsi a Scauri di Minturno (LT), i Carabinieri del N.O.RM-Sezione Radiomobile, sono riusciti ad impedire che si consumasse una delle più vecchie tipologie di truffe, quella del finto sinis ...

Cisterna di Latina, finanziere spara e uccide madre e sorella della ex. La ragazza si chiude in bagno e poi scappa: salva Duplice femminicidio a Cisterna di Latina. In una villetta sono state trovate due donne morte, la prima vittima di 49 anni si chiamava Nicoletta Zomparelli, con lei senza vita la figlia di ...

Persona in difficoltà sul frangiflutti, salvato dalla Guardia Costiera Alle ore 15.15 giungeva la richiesta di soccorso di una persona in difficoltà sul frangiflutti del “Lido Sirene” in località Gianola del comune di Formia che non riusciva a raggiungere la riva a causa ...