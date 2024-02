Anziana aggredita da tre donne in pieno giorno in via del Anziana aiutata da passanti e turisti La signora è stata salvata per il Michele Bartoli, sul gruppo Facebook Segnalazioni Foligno - mia

Foligno, anziana aggredita in pieno centro. “Circondata e colpita da tre donne” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Foligno (Perugia), 15 febbraio 2024 – anziana aggredita da tre donne ubriache e probabilmente sotto effetto di droghe, in pieno giorno e in centro. Un episodio che lascia sconcertati. La denuncia dell’accaduto arriva direttamente dal figlio della donna, Michele Bartoli, che utilizza il frequentatissimo gruppo facebook ‘Segnalazioni Foligno’ per rendere nota l’inquietante vicenda. I fatti ieri intorno alle 12.30, quando la signora stava percorrendo via del Campanile. In quell’occasione ha incrociato le tre donne che, dopo aver scambiato qualche parola, l’hanno Circondata e aggredita. Calci e pugni al corpo e in faccia, che alla signora sono contestate varie contusioni alla testa e alcuni graffi alla cornea. ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di giovedì 15 febbraio 2024)(Perugia), 15 febbraio 2024 –da treubriache e probabilmente sotto effetto di droghe, ingiorno e in. Un episodio che lascia sconcertati. La denuncia dell’accaduto arriva direttamente dal figlio della donna, Michele Bartoli, che utilizza il frequentatissimo gruppo facebook ‘Segnalazioni’ per rendere nota l’inquietante vicenda. I fatti ieri intorno alle 12.30, quando la signora stava percorrendo via del Campanile. In quell’occasione ha incrociato le treche, dopo aver scambiato qualche parola, l’hanno. Calci e pugni al corpo e in faccia, che alla signora sono contestate varie contusioni alla testa e alcuni graffi alla cornea. ...

