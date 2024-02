Fleximan colpisce ancora | autovelox abbattuto nel Ravennate Il colpo nella notte

Gli emuli di Fleximan hanno colpito ancora questa notte con un flessibile è stato abbattuto l'autovelox sulla San Vitale direzione Russi in prossimità della Monaldina.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ravenna, 15 febbraio 2024 – Altrodie compagnia a Russi.è stato segato un, sempre con flessibile, sulla San Vitale verso Russi, non lontano dalla Monaldina. È il quinto caso diabbattuti nel corso dellain provincia di Ravenna. Indaga la polizia locale. Gli altri tagli sono successi alle porte di Sant’Alberto in via Mandriole, a Osteria, Castel Bolognese e Faenza. Ma tutto iniziòtra il 25 e il 26 gennaio, con l’abbattimento dell'lungo Via Dismano, all'altezza di Osteria, sulla strada che porta a San Zaccaria. Azione preannunciata il giorno prima con un cartello "Arrivo". Poi lasuccessiva un ...