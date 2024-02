Flavio Insinna | fan in ansia | la malattia con la quale ha ancora un conto aperto

anche Flavio Insinna, suo successore proprio a L'Eredità, che moltissimi fan si sono riversati su X, Instagram e Facebook per

(Di giovedì 15 febbraio 2024)malato, il conduttore ha uncon la: tutti i suoi fan non possono fare a meno di essere in. Si tornauna volta a parlare di, il conduttore che per tanti anni è stato un volto di punta di Rai Uno e in particolare dell’Eredità, il quiz del preserale che adesso ha preso in mano Marco Liorni. Al momento il romano pare dedicarsi al teatro.foto Ansa -cityrumors.itMa il motivo che lo riporta al centro dell’attenzione ha a che fare con qualcosa di completamente diverso, forse non tutti lo sanno ma in passato ha sofferto di unadi non poco: la stessa con cui ...

Non ha rimpianti nè rancori Flavio Insinna fuori da Rai1. Anche se non propriamente dichiarato, la fine del conduttore è questa. La tv pubblica gli ... (tvpertutti)

FLAVIO INSINNA si RIAFFACCIA su RAI1 e lo fa in PUNTA di PIEDI . L’ex volto del preserale con “L’Eredità” torna in tv e lo fa in prima serata come ... (bubinoblog)

(Adnkronos) – "Cinque Febbraio. lo so che stasera non andremo a fare festa ma Tu ci sei sempre. Ciao Fratellone". Così in un messaggio sui social ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – “Cinque Febbraio. lo so che stasera non andremo a fare festa ma Tu ci sei sempre. Ciao Fratellone”. Così in un messaggio sui social ... ()

L’eredità, tutti pazzi per l’ex campione Giuseppe: svelato quello che nessuno sapeva su di lui Ecco tutto quello che non sappiamo. Marco Liorni è il nuovo conduttore de L’Eredità. Ha ricevuto il testimone da Flavio Insinna e serata dopo serata è sempre più convincente nel suo ruolo. Non è mai ...

Flavio Insinna scaricato dalla Rai: presa una curiosa decisione sul suo film Flavio Insinna messo in panchina dalla Rai: dove vedere il suo film Se mi vuoi bene Questa sera arriva l’occasione di rivedere in azione Flavio ...

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 13 Febbraio, in prima serata Stasera in TV, Martedì 13 Febbraio 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ...