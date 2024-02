Flavio Briatore | la foto che terremota la Formula 1 | ecco cosa può svelare | Guarda

Si aprono le scommesse per i vari trasferimenti a cascata, e forse una foto di Flavio Briatore (con Toto Wolff) potrebbe aver spoilerato il secondo grande scoop di questa off - season: il futuro di

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Lunedì scorso l'Aston Martin ha presentato la sua Amr24 che correrà il prossimo Mondiale di1. L'obiettivo è proseguire nei risultati che hanno portato l'anno scorso il quinto posto, dopo un inizio super con diversi posti prima di regredire nel corso dell'anno quando gli altri team, in particolare Ferrari-McLaren-Mercedes, hanno portato gli aggiornamenti che hanno fatto progredire le loro monoposto. Alla guida del team di Silverstone ci saranno ancora Lance Stroll, il figlio del proprietario della scuderia Lawrence, e Fernando Alonso, stuzzicato dalle voci di mercato che lo danno in Mercedes al posto di Lewis Hamilton a partire dalla prossima stagione. Alonso in Mercedes nel 2025?ne parla con Wolff a Montecarlo… Mentre Alonso era impegnato in Inghilterra per la presentazione della vettura e per i primi giri della stagione in pista a ...