Fiumicino, viabilità del traffico provvisoria per rifacimento manto stradale su Via Coccia di Morto - Si rende necessaria l'istituzione di una viabilità provvisoria in Via Coccia di Morto, che

Fiumicino, viabilità provvisoria per lavori su via Lago di Traiano: tutti i dettagli (Di giovedì 15 febbraio 2024) Fiumicino, 15 febbraio 2024 – Dal 19 febbraio 2024 al 12 marzo 2024 il Comune di Fiumicino informa che sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria, necessaria per l'esecuzione dei lavori da parte della Soc. Terna Rete Italia SpA, richiesti dalla stessa, per apertura cavo e sostituzione elettrodotto 150kv protocollo n.241582 del 041/11/2022: – chiusura al transito della corsia destra direzione Via Portuense del tratto di via Lago di Traiano tra l'immissione dal Corridoio C5 e Via Portuense.

