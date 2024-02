Fiumicino | domenica 18 febbraio la 34esima edizione del “Carnevale a Mare”

ROMA - È partita dallo scalo romano di Fiumicino, in un volo per Cuba, la bicicletta che l'eroe 10 febbraio, con partenza e arrivo Domenica 11 alle ore 9.00 a L'Avana avrà luogo un evento aperto a

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 152024 –18si svolgerà ladel “” di, inizialmente prevista perscorsa. Dalle 10 alle 18 verrà allestito il mercatino artigianale nel tratto di strada compreso tra Palazzo Noccioli e Via Orbetello. Dalle 15.30 alle 17.30 giochi ed intrattenimento per bambini, in piazza G. B.Grassi. Inserita nel contesto anche un iniziativa di sensibilizzazione per la sicurezza sulle strade, promossa da Associazioni del territorio. Ore 15.30 partenza del corteo mascherato che sfilerà lungo Via Torre Clementina. Evento patrocinato dal Comune die curato dalla Pro Loco di. Predisposta disciplina ...