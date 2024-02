Fisco | Codacons contro Fedez | ' Gdf faccia verifiche sul suo potere trasversale'

afferma il Codacons, commentando i numeri forniti oggi dall'queste misure ad un alleggerimento più sostanziale del peso del fisco, a +1,7%, contro un - 0,1% di settembre e con un'inflazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Ilancora una volta. In un esposto inviato alla Guardia di finanza di Milano (Roma ed Emilia Romagna) l'associazione chiede che vengano svoltilli fiscali sulle società del marito di Chiara Ferragni. In particolare, nel documento, si sottolinea la scelta di attivare "fusioni inverse e scissioni non proporzionali asimmetriche" che evidenzia "la padronanza con sistemi consulenziali raffinati e di elevato grado di complessità che vanno oltre una semplice esigenza economica o di sviluppo" e che restituiscono "un'operatività fiscale molto, molto complessa". Inoltre, si evidenzia "la fitta trama di rapporti di affari": da una prima fase in cui il gruppoera legato al cantante J-Ax, "alla nascita di collaborazioni con primari personaggi dell'impresa italiana quali il gruppo Miroglio, la famiglia del Vecchio, il gruppo di Stefano Achermann, o la famiglia Naggi (che fa riferimento a Gian Camillo Naggi). Si tratta di gruppi o di soggetti che da sempre sono stati identificati come interni a presunti gruppi die di lobbies ovvero vicini o dentro a consessi in cui si intrecciano elementi di varia estrazione come la politica, la finanza e il mondo dell'imprenditoria". Sotto questo punto di vista, scrive il, "la situazione merita un'analisi più ampia al fine di cogliere le ragioni strategiche sottostanti che, ancorché potenzialmente lecite, possono talvolta travalicare e deviare in una forma di 'occulto e' (in cui anche la stessa Fondazionepotrebbe probabilmente avere un suo ruolo) la cui conoscenza non può rimanere estranea all'attività istituzionale" della Guardia di finanza.