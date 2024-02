Firmato protocollo “Zeus” tra il C A M Caserta e la Questura di Caserta

A Savona, in cui è attivo il protocollo Zeus, il soggetto viene Il protocollo di intesa che anticipa il prossimo piano firmato anche dal Comune di Savona mette nero su bianco che l'azienda

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 15 febbraio 2024). È stata siglata mercoledì 14 febbraio 2024, l’intesa tradie CAMin materia di violenza di genere. “” uno strumento di prevenzione che mette in sicurezza le donne attraverso un percorso di trattamento per gli uomini violenti. L’obiettivo delè di garantire azioni omogenee sul territorio, prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l’informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali; promuovere lo sviluppo e l’attivazione, in tutto il territorio nazionale, di ...