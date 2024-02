Firenze | strappa lo smartphone a una turista | inseguito e arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 – La Polizia haalla stazione Santa Maria Novella un cittadino straniero di 27 anni, accusato della rapina di unodi una giovanespagnola. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia ferroviaria di, l'uomo, poco dopo le 5.30 di mercoledì 14 febbraio, si sarebbe avvicinato a un gruppetto di ragazzi all'interno della tramvia e poco prima dell'apertura delle porte del mezzo pubblico, avrebbeto dalle mani di una giovane un telefono cellulare; poi, dopo il colpo, si sarebbe dato alla fuga all'interno della stazione centrale. La vittima però non si sarebbe data per vinta e avrebbeil fuggitivo insieme ai suoi amici. Gli agenti della Polfer, impegnati in un servizio di vigilanza ...