Firenze | la Chiesa valdese celebra la “Festa della libertà” e discute di sinodalità

Metodista e Valdese, DecimaQuinta e San Gaspare del Bufalo. Tra a cui interverrà il pastore Andrea Aprile, della Chiesa Battista la vicina chiesa metodista di via XX Settembre (angolo via Firenze)

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 – Come ogni 17 febbraio lala “”, ricordando la concessione dei diritti civili e politici ottenuto nel 1848 da parte del Re di Sardegna, Carlo Alberto. In più, quest’anno, il 17 febbraio rappresenta il via allezioni degli 850 anni del movimentonato grazie alla conversione di Valdo di Lione che ha venduto tutti i suoi beni per dedicarsi alla predicazione del messaggio evangelico. Per il 17 febbraio la comunitàfiorentina propone alla città un incontro con il professor Fulvio Ferrario (pastore e docente di teologia sistematica alla facoltàdi teologia) sul tema: “Modelli di...