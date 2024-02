Fiorello sulla nota pro Israele letta in diretta da Mara Venier | “Far leggere quelle veline è stato un errore | ma adesso calmiamoci”

arrivato in diretta dopo che Fiorello , che ha rischiato di 'Ancora!' ha commentato, leggendo poi la nota che riportava: Insomma a partire dalle 7.00, sulla seconda rete.

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sanremo fa ancora sentire la propria eco in tv. A Viva Rai2!è infatti tornato sulle polemiche post Festival scaturite dalladell’ad Rai Roberto Sergioina Domenica In dalo scorso 11 febbraio sul finale di trasmissione. Lo showman ha così commentato: “Farun, matutti. E’ successo ed èstigmatizzato abbondantemente.calma, perché quando entra in gioco la violenza non va più bene. Addirittura hanno dovuto assegnare la scorta all’ad Sergio, finisce che la daranno anche a me…”. Nelle scorse ore...