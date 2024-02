sé stessa e prendere coscienza delle molteplici nuance del proprio essere. Si tratta di un passaggio di grande autodeterminazione auspicabile anche per ognuna di noi. Come per Fiorella Mannoia, che a

Fiorella Mannoia dà del pagliaccio al leghista Morelli che propone il Daspo ai cantanti (Di giovedì 15 febbraio 2024) Fiorella Mannoia contro il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli che ha proposto il Daspo agli artisti che esprimono il proprio pensiero e, secondo lui, fanno "propaganda politica" Leggi tutta la notizia su fanpage (Di giovedì 15 febbraio 2024)contro il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandroche ha proposto ilagli artisti che esprimono il proprio pensiero e, secondo lui, fanno "propaganda politica"

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza