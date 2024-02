Fiocco rosa per il famosissimo e la compagna | “È nata Anna” | le foto

esprime la versatilità e l'avventura, ideale per gli spiriti più a 'fiocco di neve', che ha debuttato l'anno successivo, nel 2005. Il quadrante della nuova creazione presenta una gradazione rosa

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Personaggi tv. “È”:per ile la. Il lieto annuncio a San Valentino – Splendida notizia per il noto sportivo: il lunghista e velocista italiano, detentore del record nazionale sia outdoor che indoor del salto in lungo, è diventato papà. Nel giorno di San Valentino èinfatti la sua prima figlia. Il lieto evento è stato annunciato sui social con unache lo ritrae insieme alla piccola e alla. (continua a leggere dopo le) Leggi anche: Chiara Ferragni, la strategia difensiva sul caso Balocco: cos’ha deciso l’influencer Leggi anche: “Incinta da 4 mesi”: il campione diventa padre per la seconda volta...