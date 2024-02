Per entrambe, per queste ragioni, sono state rafforzate le misure di sicurezza. Nell'ultimo interrogatorio Pancrazio Carrino ha confessato : non aveva alcuna intenzione di collaborare con la

Finge di pentirsi per uccidere la pm antimafia Carmen Ruggiero: "Le taglio la gola durante l'interrogatorio"

A Lecce la pm è sotto scorta da mesi insieme con la collega giudice Francesca Mariano: il 42enne Pancrazio Carrino "arrabbiato con lo Stato" aveva messo in atto il piano per uccidere Ruggiero fino a presentarsi all'interrogatorio con una lama artigianale ottenuta con un pezzo di...

Lecce - detenuto finge di pentirsi ma vuole solo uccidere la pm con un coltello di ceramica autocostruito in cella Pochi giorni dopo il suo arresto fa sapere di avere intenzione di collaborare con la giustizia e arriva così il primo interrogatorio nel carcere di ... (ilfattoquotidiano)

