Fine vita | annullata la condanna per istigazione al suicidio al presidente dell’associazione Exit-Italia

direttore della clinica Dignitas, la stessa struttura sanitaria a Forch, paesino vicino Zurigo in Svizzera, in cui Dj Fabo aveva deciso di mettere la parola fine alla propria vita. Coveri,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Assolto in primo grado eto in appello. La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con cui, il 28 giugno del 2023, la Corte d’assise d’appello di Catania aveva inflitto tre anni e quattro mesi a Emilio Coveri,, peralper il ricorso all’eutanasia nel 2019 in Svizzera di una 47enne della provincia etnea. Alessandra Giordano, un’insegnante di Paternò (Catania),morì il 27 marzo del 2019 nella clinica svizzera Dignitas. Era affetta da una nevralgia cronica rara, la sindrome di Eagle, molto dolorosa, e dalla depressione. Un caso che aveva fatto discutere ma completamente diverso da quello di Dj Fabo per cui Marco Cappato era stato processato e assolto dopo la sentenza della Consulta. La sentenza di ...