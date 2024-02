Fidanzati litigano ma arriva un terzo uomo che offre da bere alla donna | lite furibonda

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Vigilia di San Valentino movimentata per una coppia ditrentenni, un ragazzo colombiano e una cittadina albanese, entrambi residenti nella Marca di Treviso. Come riporta TrevisoToday, i due hanno dato vita a una, nella zona di piazza Borsa, tra via Zorzetto e via XX...