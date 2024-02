ecco nel dettaglio l'orario dove vedere in tv e in streaming le partite dell'andata degli spareggi dell'Europa League 2023/2024 in programma oggi giovedì 15 febbraio. Feyenoord - Roma 18:45 (Sky,

Feyenoord-Roma, oggi la sfida in Europa League: orario, dove vederla in tv (Di giovedì 15 febbraio 2024) Europa League 2024: la Roma a Rotterdam si ritrova di fronte il Feyenoord per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale. E’ il terzo anno di che i giallorossi trovano la squadra olandese sulla loro strada, dopo la vittoria nella finale di Conference a Tirana (2022) e il successo nei quarti di finale dell’ultima Europa League (con la Roma sconfitta poi ai rigori dal Siviglia). Stavolta, però, non c’è Mourinho, sostituito da un mese da Daniele De Rossi, che fa il suo esordio europeo da allenatore. Il Feyenoord “è una squadra che mi ha impressionato. Ha gamba e qualità. Ho grande rispetto per tutti i loro giocatori. Nelle sfide precedenti c’è sempre stato grande equilibrio, anche se ha vinto sempre la Roma, quindi mi ... Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 febbraio 2024)2024: laa Rotterdam si ritrova di fronte ilper l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale. E’ il terzo anno di che i giallorossi trovano la squadra olandese sulla loro strada, dopo la vittoria nella finale di Conference a Tirana (2022) e il successo nei quarti di finale dell’ultima(con lasconfitta poi ai rigori dal Siviglia). Stavolta, però, non c’è Mourinho, sostituito da un mese da Daniele De Rossi, che fa il suo esordio europeo da allenatore. Il“è una squadra che mi ha impressionato. Ha gamba e qualità. Ho grande rispetto per tutti i loro giocatori. Nelle sfide precedenti c’è sempre stato grande equilibrio, anche se ha vinto sempre la, quindi mi ...

