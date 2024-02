Feyenoord-Roma | le probabili formazioni | un big in panchina

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Stasera alle 18.45 andrà in scena la sfida di andata valida per i sedicesimi di finale di Europa League traStasera alle 18.45 andrà in scena la sfida di andata valida per i sedicesimi di finale di Europa League tra. Ecco ledel match del De Kuip, con Rui Patricio che potrebbe andare clamorosamente inper fare posto a Svilar. Probabile formazione(4-2-3-1): Wellenreuther, Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman, Wieffer, Zeroouki, Minteh, Stengs, Paixao, Ueda. All. Slot. Probabile formazione(4-3-3): Svilar, Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino, Bove, Paredes, Lo. Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.