Feyenoord-Roma | Europa League | diretta tv | probabili formazioni | pronostici

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Feyenoord - Roma , andata dei playoff di Europa League 2023/2024. Allo stadio di Rotterdam, riconosciuto universalmente come il De Kuip, gli olandesi sfidano i giallorossi in quella che è ormai una

(Di giovedì 15 febbraio 2024)è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale die si gioca giovedì alle 18:45: tv,. Quella traè una rivalità ormai conclamata, quasi un “classico”, azzarderemmo. I capitolini, com’è avvenuto nelle ultime due stagioni, si ritrovano di fronte gli olandesi sul proprio percorso europeo: nella stagione 2021-22 le due squadre si affrontarono nella finale di Conferencea Tirana, decisa da un gol di Zaniolo, mentre un anno fa il contesto era quello dei quarti di finale di. A spuntarla fu sempre la: sconfitti in Olanda (1-0), Pellegrini ...

Passa dai playoff la rincorsa della Roma alla terza finale europea consecutiva, senza Josè Mourinho in panchina, sostituito da Daniele... (calciomercato)

“Pellegrini? Valuto quello che ho visto da quando sono arrivato qui. Sia come uomo, sia come guida per i propri compagni non potrei essere più ... (sportface)

Daniele De Rossi al debutto in Europa League : la sua Roma affronta oggi il Feyenoord. I giallorossi, reduci dalla sconfitta casalinga con l’Inter, ... (sport.quotidiano)

La Roma di De Rossi affronta il Feyenoord a Rotterdam nell'andata dei sedicesimi di Europa League: delicato debutto europeo per De Rossi che ... (fanpage)

Daniele De Rossi all’esordio europeo in panchina. Una Roma diversa al De Kuip contro il ‘solito’ Feyenoord Romano, nato in una calda estate del 1995 mentre la capitale iniziava a scoprire Francesco Totti e Alessandro Nesta. Cresciuto tra la terra e i sassi dei campetti della periferia romana e appassionato ...

Feyenoord-Roma, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni Roma e Feyenoord si affrontano nel playoff di Europa League per continuare il cammino negli ottavi di finale. È l'ennesimo incrocio europeo tra le due squadre, che si affrontano per la terza stagione ...

Sport in tv oggi (giovedì 15 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Oggi giovedì 15 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i Mondiali di nuoto e di pallanuoto a Doha, i Mondiali di biathlon regalano la single mixed e iniziano i Mondiali di beach s ...